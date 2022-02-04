فتوح أحمد يستقبل عزاء والدة محمد جمعة.. وطارق لطفي وأحمد فتحي أول الحضور

بدأ، منذ قليل، عزاء والدة الفنان محمد جمعة التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أيام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويستقبل الفنان فتوح أحمد المعزين رفقة «جمعة».

حضور عزاء والدة محمد جمعة

وحضر جنازة والدة محمد جمعة، في المقدمة كل من الفنان طارق لطفي وأحمد فتحي، أحمد الدمرداش، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، دنيا عبد العزيز، وعدد من أقارب الراحلة.

وفاة والدة الفنان محمد جمعة

وكان الفنان محمد جمعة أعلن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت من كنت أرحم بها.. أمي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء».

محمد جمعة يشارك في مسلسل القاتل الذي أحبني

يذكر أن الفنان محمد جمعة يشارك في بطولة مسلسل «القاتل الذي أحبني»، برفقة الفنان هاني رمزي، سهير رمزي، وأحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور و لقاء سويدان، وإخراج، عمرو عابدين، وتأليف، صلاح عربي.

أحداث مسلسل القاتل الذي أحبني

ويشهد مسلسل «القاتل الذي أحبني» عودة الفنانة سهير رمزي إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها السنوات الماضية، كما تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول رسام جنائي يدعى «معتز»، يعمل في الشرطة، ومصاب بفوبيا من الدماء، لكنه يتمتع بصيت عال وسط الجميع، خاصة أن كل من يحزنه يموت، على الرغم من أنه لم يكن قاتلا أو شريرا في المسلسل.

محمد جمعة يشارك في فيلم «الجريمة»

كما يعرض له حاليا في السينمات المصرية فيلم «الجريمة» الذي يشارك به، وهو من بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، وهو من إخراج شريف عرفة.