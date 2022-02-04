وزير الثقافة الجزائرية: زيارتي لمصر فرصة للاطلاع على المرافق التاريخية

كشفت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، عن تفاصيل زيارتها بنظيرتها المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، موضحةً: «بحثنا العديد من الشراكات في مجالات عديدة مثل المسرح والسينما والنشر وصناعة الكتاب».

شعلال: زيارتي لمصر فرصة للاطلاع على المرافق الثقافية

وأضافت خلال حوارها في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «زيارتي لمصر أحرص على أن تكون فرصة للاطلاع على المرافق الثقافية والتاريخية الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهي معالم ومرجعيات ليست ملكا لمصر كلها، لكنها ملك لكل دول العالم العربي وملك للإنسانية».

وتابعت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية: «نرغب في توطيد العلاقات الثقافية مع مصر وإدراج برنامج مشترك بين البلدين للتعاون والتواصل الثقافي بشكل أكبر، ومازلنا في طور التنسيق، تحدثنا عن لجنة مشتركة مصرية جزائرية سوف تكون تحت اللجنة المشتركة الكبرى، التي ستعقد قريبا بين البلدين».

القراءة في الجزائر تأثرت بسبب الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا

وأشارت إلى أن القراءة في الجزائر تأثرت بسبب الظروف الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا: «الكتاب لم يعد من أولويات المواطن المصري والجزائري في ظل التحولات الاقتصادية والغلاء المعيشي، فالمواطن همه الوحيد توفير احتياجاته اليومية»

ولفتت إلى أن القراءة بدأت تقتصر على طبقة معينة في المجتمع: «شبابنا في الوقت الراهن يطلع على مضامين ومحتويات ثقافية غربية تروج لأشياء ليست من عاداتنا، ونحن كدول عربية لسنا قادرين على إنتاج محتويات ثقافية تجاري الشباب والتطورات التكنولوجية الراهنة وهو ما ساهم في تقليل المقروئية».