مساحات وأسعار أراضي الاستثمار للنشاط الخدمي بمدينة دمياط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن وجود عدد من الأراضي المخصصة للنشاط الخدمي في مدينة دمياط الجديدة.

وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن»، أسعار ومساحة كل قطعة بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

قطعة أرض (68) مركز الحي الثاني

تبلغ مساحة هذه القطعة 5014 م² بسعر تقدير بلغ 4715 جنيها للمتر المربع، أما الاشتراطات البنائية لتلك القطعة، فإنه يجب ألا تزيد النسبة البنائية عن 17%، مع الردم 10 أمتار أمامي 10 أمتار من الجانبين والخلف، والارتفاع المسموح به هو (أرضي +2 أدوار متكرر) ويجب ألا تزيد مدة التنفيذ عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بكل الشروط الخاصة لوزارة التربية والتعليم.

قطعة أرض رقم (2) مخصصة للأنشطة التجارية

تقع أيضا تلك القطعة بالمنطقة المركزية ج بمساحة إجمالية تبلغ 10000م² وهي مخصصة للأنشطة التجارية، ويبلغ سعر المتر لتلك القطعة 13885 جنيها، وفيما يخصص الاشتراطات فإن يجب ألا يزيد الارتفاع عن أرضي + دورين متكررين مع الالتزام بكل اشتراطات الدفاع المدني، وألا تزيد نسبة البناء عن 40% من مساحة الأرض، ولا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الردم 6 أمتار من جميع الجهات.

مدينة دمياط الجديدة

يتم إنشاؤها طبقاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 546) لسنة 1980 وتعديلاته بالقرار الجمهورى 262 لسنة 2018م بمساحة 12798.31 فدان.

وتقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 9 كم وتبعد عن ميناء دمياط حوالي 4.5 كم.