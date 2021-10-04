تعرف على اشتراطات التسكين الجديدة بالمدن الجامعية لجامعة دمياط

تفقد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط يرافقه الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللمسات الأخيرة الخاصة باستعدادات المدن الجامعية للطلاب والطالبات.

تجديد أسرة المدن الجامعية في دمياط

وقد تمت عملية تجديد الأسِرّة بالمدن الجامعية «بنين – سكن عادي» كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بصالة الطعام، كما تم تجنيب الأسِرّة المستهلكة تمهيدًا لتخريدها واتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة.

وتفقد رئيس الجامعة يرافقه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية «بنين – سكن مميز» بعمارة رقم 97 والتي تم تجهيزها وتأثيثها بشكل فردي في كل غرفة بالإضافة إلى غسالة full automatic وشاشات بلازما ومطبخ مجهز بأحدث الأجهزة الكهربائية.

كما اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بالمدن الجامعية للطالبات، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة بصالات الطعام والمطبخ الخاص بتجهيز وجبات الطلاب والطالبات، ولم يتبقى سوى بعض أعمال التشطيب بإحدى واجهات المباني السكنية والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام.

جدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية «بنين – سكن عادي» تبلغ 180 سرير فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية «بنين – سكن مميز» 48 سرير، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية «بنات» 650 سرير.

تعرف على اشتراطات التسكين الجديدة بالمدن الجامعية بمحافظة دمياط :

- نظرًا لاتباع الإجراءات الاحترازية خلال عملية تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية حيث تقرر أن يتم تسكين الطلاب والطالبات الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا فقط.

- تم تخفيض القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية حيث سيتم تسكين عدد 90 طالب فقط بالمدن الجامعية (بنين – سكن عادي) بدلًا من 180.

- فيما سيتم تسكين كامل القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية (بنين – سكن مميز) 48 سرير نظرًا لكون الغرف فردية بالسكن المميز.- كما سيتم تسكين عدد 400 طالبة فقط بالمدن الجامعية (بنات) بدلًا من 650 طالبة.

تعرف على قائمة المصروفات الشهرية للتسكين بالمدينة:

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/بنات) الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 350 جنيه شاملة الإقامة والتغذية

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب (بنين/بنات) الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 150 جنيه شاملة الإقامة فقط.

- قيمة المصروفات الشهرية "للطالبات" المتخلفات عن التسجيل الالكتروني، و"طالبات" الانتساب الموجه، والمخالفات للشروط، والمحولات داخل مصر، و"طالبات" البرامج الخاصة المخالفات للشروط: 700 جنيه

- قيمة المصروفات الشهرية لـ "طالبات" الدراسات العليا: 1000 جنيه

- قيمة المصروفات الشهرية للطالبات الجدد الحاصلات على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر: 1200 جنيه

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب "بنين" المخالفين للشروط: 700 جنيه

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب البنين (المحولين، الدراسات العليا، الحاصلين على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر، طلاب البرامج الخاصة المخالفين للشروط، طلاب الانتساب الموجه، الطلاب المتخلفين عن التقدم الكترونيًا: 1200 جنيه.