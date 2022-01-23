ضبط أكثر من 25 وصلة مياه مخالفة في دمياط الجديدة

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنّه جرى تنفيذ حملة لضبط مخالفات مرفق مياه الشرب، أسفرت عن ضبط أكثر من 20 وصلة مياه خلسة، ورفع عدادات المياه المتأخرة عن السداد بالحي الأول، وضبط 5 وصلات مياه مخالفة بالمنطقة الصناعية، وغلق مغسلتي سيارات بالحي الثاني، والتحفظ على المعدات والتحصيل الفوري للغرامات طبقا للقواعد المنظمة.

التصدي لظاهرة وصلاة المياه المخالفة

وأكد المهندس علاء منيع، استمرار أعمال ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بالجهاز، لافتا إلى أنّ اللجنة مستمرة في التصدي لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

وفي سياق متصل، أشار المهندس علاء منيع، إلى أنّ مسؤولي لجنة الكوارث بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز، تفقدوا محطات رفع مياه الصرف الصحي للتأكد من كفاءة العمل بها بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لمجابهة حالة الطقس السيئ.

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار

ولفت إلى أنّه يتم التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، ولا توجد أي معوقات في حركة السير بالمدينة، إلى جانب متابعة الموقف أولا بأول والتعامل مع أي مستجدات طارئة.​