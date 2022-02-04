نصائح يجب اتباعها عند صرف أموال تالفة من الـATM

أصبح استخدام ماكينات الـ atm، خلال السنوات الأخيرة، شيئا مهما وضروريا للكثير من المواطنين، إذ تحرص جميع مؤسسات الدولة والشركات الخاصة على فتح حساب في البنك لجميع موظفيها حتى يتمكنوا من صرف الراتب الشهري الخاص بهم من خلالها، كما أنها لها لكثير من المميزات المختلفة.

واستحدثت الكثير من البنوك العديد من الخدمات التي يمكن إجراؤها من المنزل دون الاضطرار للذهاب لمقر تلك الشركات، كما يمكن دفع الفواتير من خلال الهاتف، وفي كثير من الأحيان، وعند سحب الأموال من ماكينات الـ atm يتعرض المواطن إلى موقف سحب أموال تالفة، وغير صالحة للاستخدام.

وحرصا من «الوطن» على تقديم جميع الخدمات للمواطنين، توضح من خلال هذا التقرير، كيفية التصرف حال سحب أموال تالفة من ماكينات الـ atm، وفق خدمة عملاء البنك الأهلي، كالتالي:

ماذا تفعل حال سحب أموال تالفة من الـ atm؟

- عندما يقوم العميل بـ سحب الأموال من ماكينات الـ atm، وتكون تلك الأموال تالفة وغير صالحة للاستخدام، يجب على العميل الاحتفاظ بالإيصال الخاص بالعملية.

- ويتوجه العميل على الفور لأقرب فرع من فروع البنك الذي سحب الأموال من خلاله، مصطحبا معه الإيصال الخاص بالعملية والأموال التالفة التي يريد تغييرها.

- وعند الوصول للبنك، يتوجه العميل إلى الموظف المسئول عن الخزنة، ويشرح له ما حدث معه خلال صرف الأموال.

تحقق الموظف من صرف أموال تالفة

- يتحقق الموظف من صحة الشكوى بالتأكد من الإيصال ومقارنته بالقيمة التي يرغب العميل في تغييرها.

- وبعد التأكد من ذلك يقوم الموظف باستبدال الأموال التالفة الخاصة بالعميل، التي يرغب في تغييرها.