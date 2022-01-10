7 تصرفات انتبه لها أثناء سحب النقود مع ماكينة الصراف الآلي ATM

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت البطاقات الائتمانية بديلا للكاش أو النقود، حيث أصبح بإمكانك التحكم في أموالك في الحسابات المختلفة، والحصول عليها من خلال ماكينات الصراف الآلي، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال سحب النقود حتى لا تتعرض للسرقة.

وفي هذا الصدد، يرصد بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أهم النصائح التي يجب أن يتم اتباعها خلال سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك وفق الموقع الأمريكي «snbconnect» في التقرير التالي:

نصائح للحفاظ على بطاقة الائتمان

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن هناك بعض النصائح للحفاظ على الفيزا أو بطاقة الائتمان، خلال التعامل مع الصراف الآلي، كالآتي:

- التعامل مع الفيزا كأنها النقود والاهتمام بالحفاظ عليها والاهتمام بوجودها في المحفظة.

- الحفاظ على الرقم السري الخاص بالفيزا أو بطاقة الائتمان.

- قم بأخذ إيصال الصراف الآلي بعد انتهاء المعاملة المالية، ولا تتركها حتى بالقرب من الـATM.

- لا تعطِ أي معلومات عن الفيزا أو البطاقة للآخرين أو حتى عبر الهاتف حتى لا تتعرض للسرقة.

- إبلاغ خدمة العملاء عن ضياع بطاقة الائتمان أو الفيزا، لوقفها حتى لا يستعلها الآخرين.

- يحب التحقق من المعاملات المالية التي تتطبع على الإيصالات، للحماية من الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.

نصائح لتأمين بطاقة الائتمان خلال التعامل مع الصراف الآلي

عند سحب نقودك من أجهزة الصراف الآلي يجب اتباع بعض النصائح حتى لا تتعرض للسرقة كالآتي:

- راقب دائمًا ما يحيط بك قبل إجراء معاملة مع ماكينة الصراف الآلي.

- إذا وجدت ماكينة الصراف الآلي بطيئة أو «بتعلق» أو كانت الإضاءة ضعيفة، فيجب ترك الماكينة والبحث عن أخرى.

- إذا كنت تتعامل مع ماكينة الصراف الآلي من خلال السيارة، فيجب الحرص على تشغيل المحرك ، وإغلاق أبواب ونوافذ السيارة أثناء انتظار انتهاء معاملتك المالية.

- عندما يكون ذلك ممكنًا، اصطحب معك شخص آخر عند استخدام أجهزة الصراف الآلي، خاصة في الليل.

- قلل الوقت الذي تقضيه، خلال التعامل مع أجهزة الصراف الآلي من خلال تجهيز بطاقتك للاستخدام.

- قف بين ماكينة الصراف الآلي وأي شخص ينتظر استخدام الجهاز حتى لا يتمكن الآخرون من رؤية رقم التعريف الشخصي أو مبلغ المعاملة.

- إذا رأيت أي شيء مريب، قم بإلغاء معاملتك ولا تستخدم ماكينة الصراف الآلي، غادر المنطقة على الفور.