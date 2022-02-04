مي كساب تنشر البرومو الرسمي لمسلسل «اللعبة 3»: «جاهزين للعب مع الكبار؟»

كشفت الفنانة مي كساب، عن البوستر الرسمي لـ مسلسل «اللعبة 3»، عبر حسابها على «إنستجرام»، ونشرت مي كساب، البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، معلقة: «جاهزين؟!.. اللعبة 3.. اللعب مع الكبار».

وتشارك الفنانة مي كساب، في مسلسل «اللعبة» بشخصية «شيماء»، خلال الأحداث، وتجسد دور الزوجة العصبية المتسلطة، وحققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في الجزءين السابقين من المسلسل.

«اللعب مع الكبار»

يشارك في مسلسل «اللعبة» كل من مي كساب، هشام ماجد وشيكو، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمود حافظ، ميرنا جميل، وأوتاكا، إخراج: معتز التوني.

واختارت الجهة المنتجة تغيير اسم الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» ، لـ«اللعبة.. اللعب مع الكبار»، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي تشويقي، ويظهر هشام ماجد وشيكو بالشخصية الحقيقية لكل منهما، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، وبعد موافقتهما نظير رفع أجرهما، يكتشفان أنها خدعة ولعبة من منتجي المسلسل.

موعد عرض «اللعبة.. اللعب مع الكبار»

يذاع الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة.. اللعب مع الكبار»، على منصة «شاهد»، وتنطلق أولى حلقاته يوم 20 فبراير الجاري، وفقا لما نشرته المنصة في الاعلان الرسمي للعمل.

ويعرض لـ مي كساب حاليا مسلسل «الحلم»، وتدور أحداثه حول مشروع الأسمرات، الذي كان حلما لعديد من الفقراء وتحقق.

كما قدمت مي كساب، أواخر العام الماضي، دورا مميزا من خلال حكاية «عقبال عوضك» إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، وناقشت معاناة الفتاة التي تعاني من تأخر الزواج.