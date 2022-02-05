حظك اليوم برج القوس السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا

من أكثر الموضوعات رواجا على محرك البحث جوجل بشكل يومي هي حظك اليوم، وتوقعات الأبراج، لبرج القوس، والذي يأتي على رأس الأبراج النارية، حيث يقسم علماء الفلك الأبراج إلى 3 مجموعات نارية ومائية وترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم والأبراج لمواليد برج القوس، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج القوس

يتصف رجل برج القوس بالحنية وطيبة القلب، كما يتميز بأنه مخلص لأصدقائه، متعاون، ناجح، لديه قدر عالي من الذكاء، والتصرف بحكمة، يحب الحرية، وعدم شيل الهموم، له علاقات صداقات متعددة فهو من الشخصيات الاجتماعية جدا، يحب السفر دائما، وزيارة مختلف الأماكن ولف العالم إذا كان بإمكانه ذلك، فيضع ميزانية خاصة للسفر كل فترة ليست ببعيدة ويحب التطلع لمختلف الثقافات وتكوين صداقات في البلاد المتعددة، قد يتعرض لخيبات أمل عدّة في حياته بسبب صدقه وثقته في الآخرين ولكنه يستجمع نفسه ولا يسمح لأحد بأن يكسره.

حظك اليوم السبت 5ـ 2ـ 2022 برج القوس على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج القوس إن القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم السبت 5ـ 2ـ 2022 برج القوس على الصعيد العاطفي والعائلي

أما على الصعيد العاطفي والعائلي، قالت خبيرة الأبراج لمواليد برج القوس: «الوضع الفلكي يساعدك على إظهار تعاطف مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل».

مشاهير برج القوس

ويبدأ برج القوس في 23 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر، ومن أشهر مواليد برج القوس، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر، الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر، و الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.