حظك اليوم الجمعة 4-02-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

ينتظر العديد من الأشخاص حظهم اليوم وما يخبرهم به علم الفلك من توقعات تشير إلى حدوث أخبار سارة أو سيئة، ويهتم بذلك الأمر الكثيرين الذين يبحثون بشكل يومي عن علم الفلك والأبراج وما يخبرهم به، ليصبح علم الأبراج محل اهتمام الكثيرين وبحثهم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقراء نستعرض فيما يلي حظك اليوم لمواليد مختلف الأبراج الفلكية وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات للوطن.

حظك اليوم برج الحمل 4-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتوخى الحذر اليوم حيث تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك والتزم السرية والكتمان على المستوى العلمي والصحي أيضا ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك فيما تقدمه من أعمال.

حظك اليوم برج الحمل 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

يبدو أن مواليد برج الحمل عليهم الالتزام بالغموض والكتمان والحفاظ على السرية اليوم على المستوى المهني والعاطفي، فوجود القمر في منزلك الثاني عشر يحتم عليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تجلس لتتحدث مع آخرين فيما يخصك ومايحدث معك من تفاصيل في أمور حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 4-2-2022 على الصعيد المهني

تكون اليوم على موعد مع أخبار سارة على المستوى المهني، فالقمر في منزل المشروعات يدعمك لخوض تجربة جديدة، وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح الذي يفيدك مستقبلا.

حظك اليوم برج الثور 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مميز على المستوى العاطفي، فتلتقي اليوم بالأحباب والأصدقاء وتمارس نشاطات مشتركة معهم وتقضي أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-2-2022 على الصعيد المهني

يحذرك القمر من وضع سئ اليوم، فوجود القمر في وضع معاكسيجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر، وعليك التفكير في قرارتك وأفعالك قبل الإقبال عليها، كما يجب عليك الاحتراس من التسرع والمغامرة اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

يستمر التوتر والوضع المقلق بالنسبة لمواليد برج الجوزاء على المستوى العاطفي، فالوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك بالعصبية والتوتر لذا عليك أن تحاول بقدر الإمكان أن تتجنب الصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 4-2-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم بتقلبات جديدة جيدة، فوجود القمر بمنزل الحظ يمنحك عقلا ساطعا ومخيلة يقظة ويجعلك ملهما، وتتغير مفاهيمك تنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم، كما يجب عليك أيضا أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

تمر بيوم جيد وسعيد، فتلتقي بالأحباب وتواجدك معهم يسبب لك السعادة، كما تجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية مع المقربين.

حظك اليوم برج الأسد 4-2-2022 على الصعيد المهني

يبشرك الفلك بيوم مميز لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني، فوجود القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك، كل ماعليك للوصول إلى ذلك أن نتتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

تمر اليوم ببعض الضغوط، ولكن تستطيع أن تتصرف بحكمة وود وحب ويسهل عليك حل الكثير من الأمور نظرا للوضع الفلكي الجيد.

حظك اليوم برج العذراء 4-2-2022 على الصعيد المهني

على مواليد برج العذراء أن يهتموا اليوم بحقوقهم ويحاولون الحفاظ على صورتهم الإيجابية، كما يجب عليهم أن يعتمدوا على المنطق والهدوء عند حديثهم مع الأخرين من أجل تحقيق إصلاح ونتائج إيجابية.

حظك اليوم برج العذراء 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت مرتبطا عاطفيا، فأنت في هذه الفترة بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك لكي تتحسن علاقتكم ولا تتدهور.

حظك اليوم برج الميزان 4-2-2022 على الصعيد المهني

تكتشف اليوم أشياء كثيرة على المستوى المهني فوجود القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر في مهام عملك.

حظك اليوم برج الميزان 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمحاولة تحسين حياتك العاطفية، فرغم التشوش الذي تمر وتشعر به، فوجود الشمس بمنزل الحب يساعدك على تقوية الروابط العاطفية مع من تحب.

حظك اليوم برج العقرب 4-2-2022 على الصعيد المهني

يبشرك علم الأبراج اليوم بأحداث سعيدة، فتتحرر من الضغوط وترتفع معنوياتك، وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة تدخل السرور إلى قلبك.

حظك اليوم برج العقرب 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

لا تخف وعبر عن مشاعرك، فوجود القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية كا ماعليك هو الانطلاق وفتح عينيك وقلبك للحب.

حظك اليوم برج القوس 4-2-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض الضغوطات، فالوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك ويعوضك عن تعكير مزاجك.

حظك اليوم برج القوس 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

يجب على مواليد برج القوس الحذر اليوم، فوجود القمر في وضع معاكس يضطرك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.

حظك اليوم برج الجدي 4-2-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتعامل بلباقة اليوم فوجود القمر في منزل العلاقات يساعدك في ذلك وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف ومعاملة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد كوكب فينوس ببرجك وهذا يمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه مما ينتج عنه آثار إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 4-2-2022 على الصعيد المهني

على مواليد برج الدلو على المستوى المهني اتخاذ حذرهم، فوجود القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش لذا عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للوقوع في أخطاء تؤدي بك إلى حدوث أزمات.

حظك اليوم برج الدلو 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

تشدد عبير فؤاد في تصريحاتها على ضرورة الحفاظ ع على اللباقة بالنسبة بمواليد برج الدلو وعدم الحديث عن أخبارهم الخاصة.

حظك اليوم برج الحوت 4-2-2022 على الصعيد المهني

نظرا لوجود المريخ وعطارد بمنزل المشروعات ستكسب المزيد من اليقظة والثقة بالنفس ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة في مختلف الأمور المهنية.

حظك اليوم برج الحوت 4-2-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مبهرا وتلفت إليك النظر بأقل مجهود، وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح مرحة ولطافة في المعاملة.