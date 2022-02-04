حظك اليوم برج القوس الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج القوس، أبرزهم الفنانة علا غانم، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة نجلاء فتحي والفنان والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ، والفنانة والمطربة الكبيرة ماجدة الرومي، وأيضا النجم العالمي براد بيت، والفنانة سكارليت جوهانسون.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

اليوم ليس أفضل أيام مواليد برج القوس على المستوى المهني، فالوضع الفلكي يكون دقيق اليوم وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك بشكل يعوضك عن ما أحزنك وعكر مزاجك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج إن حظك اليوم لمواليد برح القوس على المستوى العاطفي، يحتم عليهم تجنب الصدام مع الحبيب أو الأصدقاء المقربين وعائلتك في أي من الأمور، وذلك لوجود القمر في وضع معاكس.

صفات برج القوس

الحرية من أهم ما يهم مواليد برج القوس، فهم يعشقون الحرية ويقدسونها ولا يحبون التقييد وتضييق الخناق عليهم، ويعرف عنهم الكرم والانطلاق وحب السفر ودائما ما يغلب عليهم الحماس في كل أمور حياتهم، خفة ظلهم تجعلهم محبوبون بالنسبة للكثيرين ومقربين لمن حولهم فيدخلون القلب سريعا ويؤثرون في حياة أي شخص يعرفونه، كما أنهم منفتحون ومثقفون ويهتمون بالفلسفة، وتساعدهم ثقافتهم وعلمهم على سهولة حل المشكلات التي يتعرضون لها، كما أنهم قادرون على تحويل أفكارهم إلى أفعال، ويفعلون أي شيء في سبيل تحقيق أهدافهم.

ويتميز مواليد برج القوس بالطيبة الشديدة والكرم، ويكرهون الكذب والخداع، ويعرف عنهم أنهم لا يتأخرون عن مساعدة أصدقائهم والمحيطين بهم فيتمتعون بالحنان والعطف مع الأخرين، ويعتبر من الأشخاص الجديرين بالثقة ودائما ما ينجحون في كسب احترام وحب من حولهم.

عيوب برج القوس

من أبرز عيوب برج القوس، الاستعجال والتهوّر، ودائما ما يجنون مقابل ذلك ويقعون في العديد من المشاكل، ويعرف عنهم أنهم غير دبلوماسيين في تعاملهم مع الناس ويضعون قدرا لنفسهم كبيرا مما يشعر من حولهم بأنهم أشخاص مغرورن في بعض الأحيان وينفرون منهم ومن تعاملاتهم، ومن عيوب برج القوس أيضا أنهم عنيدون لا يحبون السماع لرأى المحيطين بهم ويسمعون صوت عقلهم فقط ولا يتناقشون مع أحد فيما اتخذوه من قرارات.