حظك اليوم برج الحوت الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا

نجوى كرم، هيفاء وهبي ويسرل وسيرين عبد النور وحنان الترك، أمل حجازي، حلا شيحة، تحية كاريوكا، حنان مطاوع، فدروس عبد الحميد، سلوى خطاب، سناء يونس، سهير رمزي وسامية جمال وإيناس الدغيدي، ودينا الشربيني، كانت تلك مجموعة من ابرز مشاهير برج الحوت الذين تجمعهم صفات محدده من بنها حب الفاكهة وتجنب الروتين في حياتهم بشكل عام وحب العمل واتقانة.

ودائما ما يفضل أًحاب برج الحوت التقرب من أصحاب برج السرطان سواء أصدقاء أو علاقات ارتباط، فتتميز العلاقة بينهم بأنها علاقة يسودها الحب والرومانسية، ولذلك لا تجدهم يختلفان في الأمور الإنسانية التي تظهر على كافة تصرفاتها، وأمورهما الحياتية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

وتنصح خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، أصحاب برج الحوت بأن المريخ وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك يقظة وثقة بالنفس ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي، فتنصح خبيرة الأبراج أصحاب هذا البرج بأن القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

برج الحوت والصداقة

صفات كثيرة يتميز بها مولود برج الحوت وفي مقدمتها الحفاظ على الصداقات لأبعد الحدود، إذ تعد الصداقة في حياة مولود برج الحوت، واحدة من أهم الأشياء التي تستحوذ على اهتمام أصحاب هذا البرج كونها محور أساسي في حياته، فهم من يعتمد عليه في الكثير من أمور حياته، فيجمع الحوت بأصحاب برج السرطان علاقة صداقة قوية ومميزة تقوم على المشاركة والحب والثقة، إذ ينتمي مواليد البرجين إلى الطبيعة المائية، ويشتركان في عدة صفات من أهمها الكرم والعطف وحب الخير.

كما يسعى مواليد برج الحوت إلى مشاركة قصصه الإبداعية مع أصدقائه وزملاءه في العمل، حتى يستفيدون من تجاربهم السابقة، ويحرص هذا المولود دائما على إبقاء حياته الخاصة في الخفاء بعيدا عن الأنظار، كما يتجنب الحديث عنها أيضا أمام الأشخاص المقربين منه.