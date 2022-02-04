نشر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، قائمة بأسعار تحليل «PCR- Antigen Rapid»، لفيروس كورونا للمسافرين المصريين والأجانب بعد التعديل، إذ وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا للسفر سواء للمصريين أو الأجانب.

أسعار تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين بعد التعديل

ـ أصبح سعر تحليل PCR للمصريين 650 جنيهًا بدلاً من 900 جنيه في السابق.

ـ سعر تحليل PCR للأجانب 750 جنيهًا بدلاً من 1200 جنيه في السابق.

أسعار تحليل Antigen Rapid لفيروس كورونا للمسافرين بعد التعديل

ـ سعر تحليل Antigen Rapid للمصريين 175 جنيها بدلا من 250 جنيها في السابق.

ـ أصبح سعر تحليل Antigen Rapid للأجانب 225 جنيهاً بدلا من 320 جنيها في السابق.

وتواصل وزارة الصحة تجديد رسائلها للمواطنين بشأن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بجرعاته المختلفة، والوقوف على الأمر أولاً بأول، وكشف المتحدث الرسمي للوزارة عن نسبة تعرض المُطعمين وغير المُطعمين للإصابة بأعراض فيروس كورونا طويل الأمد، موضحة أن هناك دراسة أجريت على 6180 شخصا في بريطانيا، أشارت إلى أن انخفاض نسبته 41% في فرص الإبلاغ عن أعراض كوفيدـ19 طويلة الأمد للمطعمين مقارنة بغير المطعمين، لافتا إلى أن اللقاحات تظل درع الأمان الأول لتقليل شدة أعراض فيروس كورونا ومتحوراته، مناشدا جميع المواطنين سرعة التسجيل للحصول على القاح.

يذكر أنه طبقا للتقرير الصادر عن الصحة المصرية بالأمس، ارتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 364528 حتى الخميس، وذلك عقب خروج 2003 متعافين من المستشفيات، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل 2281 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.