الصحة تحدد 5 اشتراطات للدخول إلى الأراضي المصرية.. منها تحليل PCR

تهتم وزارة الصحة والسكان، بحماية صحة المصريين من الأمراض والفيروسات، خاصة «كوفيد - 19»، ومن بين ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن، اشتراطات لدخول الأراضي المصرية من المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية، لضمان عدم دخول أي مصاب بكورونا إلى أرض البلاد.

والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، كشف عنها الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، والتي جاءت كما يلي:

1. يجب أن يكون القادمين للأراضي المصرية، حصلوا على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المُعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو من جانب هيئة الدواء المصرية.

2. يجب أن يكون مر 14 يوما على الأقل على حصول المسافر على تطعيم الجرعة الثانية، وذلك بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، واللقاحات المقرر لها جرعة واحدة فقط.

3. استثناء الأطفال الأقل من سن 12 عاما من إجراء اختبارات PCR.

4. حال عدم وجود شهادة اللقاح لدى المسافر، يشترط أن يكون القادم إلى مصر حائز على شهادة تفيد بأنّه «سلبي لفيروس كورونا»، أو بأي من فحوصات PCR-ID NOW-Antigen، المعتمدة من جانب وزارة الصحة المصرية، وألا يكون مر على الفحوصات أكثر من 72 ساعة، وذلك قبل وصوله لأي من المنافذ المصرية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

5. بالنسبة للمسافرين القادمين من خلال المطارات السياحية «طابا، الغردقة، شرم الشيخ، أسوان، الأقصر، ومرسي علم»، إذا كانت «شهادة PCR أو شهادة التطعيم» غير مطابقة لاشترطات وزارة الصحة، يتم عمل إجراء واحد على الأقل من الثلاث فحوصات التالية PCR - ID NOW - Antigen، وذلك عند وصوله إلى أحد المطارات، وحالة سلبيته يسمح بدخولة الى الأراضي المصرية، وحال إيجابية العينة يُسمح للقادم بالعزل الذاتي لمدة 5 أيام في الفندق المقرر أن يقيم به، ثم إجراء فحص آخر لـPCR لمعرفة النتيجة، وإذا كانت النتيجة إيجابية مرة أخرى يتم تجديد عزله.