تخفيض قيمة تحليل PCR «كورونا» للمصريين والأجانب في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، عن تخفيض الرسوم على تحليل PCR، والذي يستخدم لكشف عدة فيروسات، لتكون بمبلغ 650 جنيها للمصريين و750 جنيها لغير المصريين، وتخفيض خدمة تحاليل RAPID ANTIGEN لتكون بمبلغ 175 جنيها للمصريين، و225 جنيها للأجانب غير المصريين.

صدور قرار وزارة الصحة بتخفيض أسعار التحاليل

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه صدر قرار بتخفيض قيمة الرسوم الإدارية الخاصة بتحليل PCR وتحليل RAPID ANTIGEN من قبل وزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ العمل بالقرار والرسوم الجديدة من اليوم الخميس، الموافق 3 فبراير 2022.

قيمة تحاليل كورونا في مستشفيات الدقهلية

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تخفيض الرسوم لتصبح: خدمة تحاليل PCR بمبلغ 650 جنيها للمصريين و750 جنيها لغير المصريين، وخدمة تحاليل RAPID ANTIGEN بمبلغ 175 جنيها للمصريين و225 جنيه للأجانب غير المصريين.

وذكر أن الشهادة التي يحصل عليها صاحب التحليل تكون معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية، وهي تستخرج بعد عمل المسحات لفيروس كورونا، وليس لها علاقة بالتطعيم أو تلقي اللقاح.

ويستطيع الشخص «مصري – أجنبي» إجراء تلك التحاليل بعد تقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة البطاقة، وصورة جواز السفر، وصورة الحجز، ودفع مصاريف الخدمة بالفيزا.

يذكر ان مديرية الصحة بالدقهلية دشنت أمس حملة طرق الأبواب من باب لباب، في قرية منية سمنود مركز أجا، لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الراغبين، وتنقلوا في شوارع القرية والسوق وأماكن التجمعات، وأعطوا لقاح كورونا للراغبين في ذلك.