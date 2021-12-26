قرارات مهمة من «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات التيرم الأول.. «تحليل PCR كل 3 أيام»

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، عددا من القرارات المتعلقة بالامتحانات وأوضاع التعليم الجامعي، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

- إنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ.

- خطة تنفيذية للبحوث والدراسات بكل جامعة لخدمة قضايا التنمية بالمحافظات.

- تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعات، وتنظيم مُسابقات فنية بمشاركة جميع الجامعات المصرية.

- تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي للمدن الذكية الجديدة.

- تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

- الاستمرار في تطوير العمل الجامعي على مستوى الإتاحة والجودة.

- دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي.

- تكليف نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث بمختلف الجامعات المصرية، بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية.

- تطوير الأنشطة داخل الجامعات لتعزيز بناء شخصية الطلاب.

- تعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لدى الطلاب تجاه التحديات والفرص في مصر.

- تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية.

- سرعة تفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجي بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لوضع خطط التدريب ببرامج زمنية محددة حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق ببرامج التدريب التي تُساعدهم على اكتساب مهارات التحول الرقمي.

الالتزام بجداول الامتحانات

- الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بجميع الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات.

- ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

- منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.