297 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في يومه التاسع

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن اليوم التاسع لفعاليات الدورة الـ53، الجمعة 4 من فبراير، شهد دخول 297 ألف زائر، محققا كثافة جماهيرية ضخمة هي الأعلى في عدد الزوار منذ انطلاق الفعاليات، خاصة أنه تزامن مع بداية إجازات نصف العام الدراسي، ليصل إجمالي عدد الزائرين خلال التسعة أيام الأولى إلى قرابة المليون زائر، مما يؤكد حضورا متميزا ومجسدا لارتفاع مؤشر الوعي وإدراك أهمية المعرفة في تنمية وتطوير المجتمع.

معرض القاهرة للكتاب 2022

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد من أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، ويشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

موسوعة مصر القديمة.. جديد معرض الكتاب

وتشهد دورة معرض لاكتاب، إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية».

ولأول مرة في تاريخ المعرض يجري استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي «شخصية الدورة الحالية» بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس.

كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف «شخصية الدورة الحالية» مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

كما تشهد الدورة الحالية استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي.