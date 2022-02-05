حظك اليوم برج الجدي السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تماسك ونظم أولوياتك

ينتمي العديد من المشاهير لمواليد برج الجدي، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين والفنان ريتشارد الصغير، والمطرب المصري إيهاب توفيق. الملاكم الشهير محمد علي كلاي والفنانة ياسمين عبد العزيز والمطرب خالد سليم، و الفنانة اللبنانية ديانا حداد، الفنانة ليلى علوي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يحذرك الفلك اليوم من التهور والانفعال عندما تشعر ببعض التوتر على مدار اليوم لذا عليك التماسك وتنظيم أولوياتك واعتن بمن حولك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يبدو أن حظك اليوم ليس مميزا لمواليد برج الجدي، فقد يمرون ببعض الخلافات مع الأهل أو الأحباب لذا ينصحك الفلك بالصبر ليومين نظرا لوجود القمر في منزل الخلافات لتهدأ حدة المشاكل.

صفات عامة لمواليد برج الجدي

من صفات مواليد برج الجدي قوة الشخصية ويمكن الاعتماد عليه كثيرا لإنجاز المهام المختلفة، وصاحب حق ويحب الدفاع عنه والتمسك به ودائما ما يدافع عن موقفه ولا يتراجع عنه ويحاول بشتى الطرق أن يظهر الحق لأهله، وعلى المستوى العائلي فهو مُرتبط أهله بشكل كبير، ويفضّل الأماكن الهادئة، وإذا وضع أمرا في رأسه يظل يخطط له كثيرا ولفترات طويلة حتى يصل إليه فهو شخص يحب النجاح ودائما ما يسعى له ويبذل قصارى جهده لتجنب الفشل في حياته، ويلتزم ويعرف بالدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، ويحب كثيرا الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة ويتميز بتحليه بالصبر الطويل والحكمة والقيادة.

برج الجدي على المستوى الأسرى

رغم حبهم الشديد لعائلاتهم إلا أن مواليد هذا البرج لا يقعون في الحب بسهولة ولا في عمر مبكر فيرتبطون في سن كبيرة بعد أن يكونوا حققوا العديد من النجاحات في حياتهم ووجدوا شريك حياتهم الذي يطمئنون له ويكملون حياتهم معه بكل حب واطمئنان وثقة.

عيوب برج الجدي

مواليد برج الجدي أشخاص حاسمون لذا يظهر عليهم علامات الجد ولا يحبون المرح أبدا، كما يحب الوحدة والعزلة كثيرا لأوقات طويلة مع نفسه دون ملل أو ضجر، ولا يعرف المجاملات ويكرهها كثيرا وقد يكون فظا في المعاملة في معظم الأحيان، ويغلب عليهم في معاملاتهم الديكتاتورية والتمنّع وقلّة الثقة بالآخرين، كما أنه شديد التمسك برأيه ولا يحب مناقشة الآخرين له.