وكيل «الدمرداشية الخلوتية»: المفتي السابق ينظم لنا مجالس علم أسبوعيا

قال حسن البُطَطِي، وكيل الطريقة الدمرداشية الخلوتية، إنَّ وجود 3 قيادات من المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مجلس النواب، يُعطي ثقلا للطرق، حيث تمثلوا في: الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب وأمين سر اللجنة الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

دور قيادات الطرق الصوفية في حل المشكلات

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: هم يعملون على قدمٍ وساق لإنجاح طرقهم الصوفية وجميع الطرق الأخرى بشكل عام، وهدفهم الأعلى والأسمى هو رفع شأن الصوفية، ومحاولة القضاء على أي مشكلات تواجههم.

وأشار إلى أنَّ الدكتور علي جمعة، قد اتخذ قرارًا جديدًا في الآونة الأخيرة لم يكن موجودًا من قبل، يتمثل في إقامة مجالس علم أسبوعيًّا في مقر المشيخة العامة للصوفية، إذ تتخللها أسئلة وأجوبة لمشايخ ووكلاء الطرق، لتوسيع دائرة العلم والفهم ونشر الإسلام الصحيح، فهو أحد جنود الدولة وينشر الصوفية ويُصحح الأفكار.

كما لفت إلى أن قيادات الطريقة الدمرداشية الخلوتية، مثقفون ولهم مراكز علمية، مضيفًا: عندما يأتينا مريد نستقبله ويحضر أكثر من مرة حتى نرى طبيعته وهل يصلح للطريقة أم لا، ونُحاول أن نغذيه بآداب وعمل الصوفية وتعليمه كيف تُهذَّب الروح وما الفرق بين الشخص الصوفي والشخص العادي.

تربية المريد الجديد على القرآن الكريم وسنة النبي

واستطرد: ما من إنسان دخل طريقتنا إلَّا ونجح، لأنَّنا لا نقصد إلَّا الخير وليس لنا مصلحة مادية أو معنوية، ونريد أن ننجح في تربية المريد الجديد على القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبث في عقله أن يخدم الناس وأن يكون مطيعًا لأهل الله ويُقدِّم الخير ويبتعد عن الشر.