سمير صبري بعد جراحة الركبة: قدامي شهرين وأرجع أمشي على رجلي

عرض برنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، جزءًا من تصريحات الفنان سمير صبري، على هامش ندوته التي أقيمت في معرض الكتاب، كشف خلالها عن حالته الصحية.

وتحدث سمير صبري عن تطورات حالته الصحية، قائلًا: «عملت عملية في ركبتي وقدامي لسه شهرين عشان أرجع وأقدر أمشي على رجليا تاني، وربنا إداني كل حاجة حلوة كنت بتمناها وأحمده وأشكره على كل حاجة أنا فيها».

توجيه الشكر لمعرض الكتاب

وعن وجوده في ندوة بمعرض الكتاب، قال سمير صبري: «أشكر معرض الكتاب جدًا على المجهود الكبير الذي بُذل، والإقبال العظيم في المعرض، وأشكرهم على دعوتي للحضور في هذه الندوة التي التقيت فيها مجموعة عظيمة من الجمهور الذي يساندني، وفي الندوة عرضت رحلتي مع الشخصيات العظيمة التي مرت في حياته، وكان من حسن حظي إني حاورتهم وقابلتهم».