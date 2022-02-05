حظك اليوم برج الحوت السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الحوت، أبرزهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة والمطربة سيرين عبدالنور وحنان ترك، والفنانة الكبيرة يسرا ودينا الشربيني والمخرجة إيناس الدغيدي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن اليوم يعتبر مميزا لمواليد برج الحوت على المستوى المهني، فوجود القمر في منزلك الثاني قد يساعدك على تحقيق مكاسب إذا اعتنيت بخطواتك جيدا.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

حظك اليوم بمواليد برج الحوت على المستوى العاطفي يبدو جيدا، فوجود فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك ببلاغة ووضوح حتى نهاية شهر مارس.

صفات مواليد رجال برج الحوت

الإبداع من أهم ما يميز مواليد برج الحوت خاصة الرجال منهم، فيعرف عن رجل الحوت أنه إنسان مبدع، وحساس، وعاطفي، ويتنبأ بالأشياء قبل حدوثها نظرا لذكائه وحدسه العالي، ويفهم كثيرا في لغة الجسد، ويستطيع أن يستغل مهاراته ويعمل معالج نفسي وعاطفي وينجح في ذلك كثيرا، كما يمكن أن يستغل مواهبة وطاقته الإبداعية ويعمل كفنان، أو كرجل أعمال.

وعلى المستوى الشخصي، فرجل برج الحوت يحب السعادة ويبذل قصارى جهده لعيش حياة سعيدة وإدخال البهجة والسرور على من حوله والمحيطين به وخاصة محبوبته، كما يفكر في قراراته وحياته بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم، وقد يستغل من حوله طيبة قلبه ويطلب منه الكثير من الأشياء وهو بالفعل لا يستطيع رفض من يطلب منه المساعدة حتى لو كان لا يستحقها.

صفات امرأة برج الحوت

مميزات كثيرة تمتلكها أنثى برج الحوت فهي مبدعة وخلاقة دائما وتدخل السرور على قلوب من حولها بخفة ظلها وحبها للمرح كما أنها شخصية عاطفية كثيرا وذو قلب طيب تحب مساعدة الآخرين، وتتميز بفرط الحساسية، فهي امرأة حنونة جداً، تهتم بأمر من حولها، وتقدر احتياجاتهم بشدة ولا تتوانى عن تنفيذها في أشد ظروف تتعرض لها، كما أنها ذكية تتنبأ بالنتائج قبل وقوعها، وهي تحب وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا ولا تتأخر عن محادثة المحيطين بها والاهتمام بشأنهم، كما تصنف في بعض الأحيان بأنها امرأة غامضة، فهي تتصرف بشكل غير متوقع أحياناً، وهي تفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة.