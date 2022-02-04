مي فاروق لـ«الوطن»: أخضع للعزل المنزلي منذ يومين بعد الإصابة بكورونا

حرصت المطربة مي فاروق، على طمأنة جمهورها عليها بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية.

مي فاروق تكشفت عن تطورات حالتها الصحية

وقالت مي فاروق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها أصيبت بالفيروس، وتخضع للعزل المنزلي منذ يومين، موضحة: «الحمدلله أنا بخير.. وأصيبت بكورونا من يومين، وماشية على كورس العلاج».

مي فاروق تعلن إصابتها بكورونا

وكانت «فاروق» أعلنت إصابتها بكورونا عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وكتبت: «أهلا بيكي ياقمر.. شرفتي ونورتي والله»، وأرفقت مع منشورها برموز تعبيرية في إشارة منها إلى فيروس كورونا المستجد.

آخر أعمال مي فاروق

يذكر أن مي فاروق، طرحت مؤخرا، أغنيتها الجديدة «اديني حب» على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأخرج الكليب فادي حداد، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا واقتربت من تحقيق 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة.

مي فاروق تعبر عن سعادتها بنجاح أغنية «اديني حب»

وأعربت «فاروق» عن سعادتها الشديدة بأغنية «اديني حب» والنجاح الكبير الذي حققته منذ طرحها، كما ذكرت خلال تصريح سابق لـ«الوطن» أن اختيارها لتلك الأغنية جاء نتيجة احتوائها على الوعود الكاذبة التي باتت موجودة بكثرة في علاقتنا اليومية، مشيرة إلى أن هذه الأغنية جذبتها منذ اللحظة الأولى التي استمعت لها فيها.