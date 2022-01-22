مي فاروق عن طرح «اديني حب»: الوعود الكاذبة سبب اختياري للأغنية «فيديو»

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها البالغة لطرح أغنيتها الجديدة «اديني حب» أجدد تعاونتها الفنية مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز» والتي طرحت منذ ساعات عبر «يوتيوب» ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

«اديني حب» تعاون مي فاروق الجديد مع لايف ستايلز

وأوضحت «مي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أغنية «اديني حب» هي أغنية مختلفة تماما وفكرتها جديدة، وأن سبب اختيارها لها يعود لكونها تتحدث عن الوعود الكاذبة وغير الحقيقية التي أصبحت موجودة في علاقاتنا الإنسانية سوى الاجتماعية أو العاطفية.

مي فاروق: الوعود الكاذبة أصبحت موجودة باستمرار فى حياتنا

وأشارت مي إلى أن العمل خطفها من الوهلة الأولى التي استمعت له فيها، مما جعلها تنجذب إليه وتقرر البدء فيه مع مجموعة مميزة.

أغنية «اديني حب» كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم والكليب توقيع المخرج فادي حداد الذي ترجم الأغنية إلى صورة مؤثرة عكست أجواء الأغنية بتفاصيلها.

وتقول كلمات الأغنية:

اديني حب

تاخد مني حب

اديتك كل حاجة

ما اخدتش أي حاجة

غير بس كلام في لحظة

طلع ده كله كدب

طلع ده كله كدب

مبقيتش حاجة خالص

م اللي اتقال عليا

مبقيتش حنيّنة

من اللي عملته فيا

وجاي لحد هنا

تجيب اللوم عليا

قتلت فيا البراءة

خلتني مكنش جد

معاك رغم أنت عارف

إن أنا مش أي حد

أيوة أنا مش أي حد

قلبك مرتاح

الحب ما بينا راح

مبقاش في لقانى لهفة

وأنا جانبك ببقى خايفة

لتجرحني في مشاعري

ومن طيبتي أقول سماح

مفيش خلاص سماح