بسمة: تعرضت للتحرش مرتين.. ورفضت أرضع بنتي «لأني مش بقرة»

كشفت الفنانة بسمة عن تعرضها لحادثي تحرش وصفتهما بأنهما «كبيران» ووقعا في منطقة التجمع الخامس منذ 12 عاما «تعرضت لحادثتين تحرش كبار في التجمع من حوالي 12 سنة ومبحبش أتكلم في تفاصيلها لأنها بتوجع، وأول مرة كان فيه ناس عدونا من وسط الناس لحد ما وصلنا مكان مقفول وتاني مرة كانت الحادثة الكبيرة وربنا خلى واحد ابن حلال يقف لي وعرف في الآخر يسلتني ويحطني في عربية ويجري بيا».

تفاصيل حادثة التحرش الثانية

وأوضحت بسمة خلال تصريحات تليفزيونية لها، أنها حاولت تستغيث «حاولت أصوَّت لكن الحادثة كانت أكبر من إني أعرف أتصرف معاها لدرجة إن أنا فيه لحظة وقعت على الأرض وكان فيه فوق الـ100 رجل فوقيا وقولت أنا هموت والموضوع تعدى التحرش وأنا هموت».

وتابعت: «مبحبش أقعد أفتكر كتير تفاصيل بس اللي ربنا اداهولي بعد كده إن حد حاول يمد إيده عليا فعرفت أمسك إيده وألطشه بالقلم فحسيت إن أنا عملت حاجة والواحد في اللحظات اللي زي دي بيبقى حاسس إنه قليل الحيلة ونفسه أي حد يساعده وينجده وأكتر إحساس بيقتل لما عينك تيجي في عين حد وانتي بتستغيثي وميعبركيش ودي قاسية جدًا».

قولت لهم مش هرضع

وحكت بسمة عن كواليس الأيام الأولى لأمومتها قائلة «أنا كنت بقول لهم أنا مش هرضع ولما سألوني ليه يا بسمة مش هترضعي، قلت لأن أنا مش بقرة وأنا مش همارس دور البقرة في حياة حد وأنا انتهيت إني أنا رضعت سنتين طبيعي وأول ما الموضوع مشي وعرفنا أنا وهي وبقى فيه إحساس الرضاعة قعدت سنتين أرضع»، مضيفة: «أول يومين تلاتة كانوا بيجروا ورايا بالبنت وبيقولي لي رضعيها وأنا أقول لا لا لا وأنا عارفة من أول لحظة إني حبيتها لكن مش عارفة أتعامل معاها ومش عارفة إيه دي وشوية شوية لما قعدنا لوحدنا ساعتها حصل».

وأكدت أنها رفضت أن تنام ابنتها الرضيعة بجوارها «مفيش هي عيل هينام جنبي أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عايزة وجبت السرير وكنت عايزة من أول يوم رجعت من المستشفى إنها تقعد في السرير ده وفضلت سنين بننام جنب بعض والحقيقة أدين لأبوها بالفضل لأنها عملها تدريب النوم لأنها تنام لوحدها لأني معرفتش أعمل ده».