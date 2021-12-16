6 سلوكيات صحية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي.. منها الرضاعة الطبيعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن العديد من السلوكيات الصحية المهمة التي يجب أن تتبعها السيدات من أجل التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

سلوكيات صحية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

وتستعرض «الوطن» هذه السلوكيات الصحية كالتالي:

1- الرضاعة الطبيعية المطولة.

2- تحكم السيدات في الوزن.

3- تجنب التعرض لدخان التبغ.

4- النشاط البدني للسيدات بشكل منتظم.

5- تفادي استخدام الهرمونات في فترة مطولة.

6- تجنب تعرض السيدات بشكل مفرط للإشعاع.

أهمية الكشف المبكر والمتابعة الدورية

وقدمت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح للسيدات فيما يتعلق بسرطان الثدي، موضحة أنه يجب عليهن الكشف بشكل مبكر، مع المتابعة بشكل دوري، وذلك مجاناً دون دفع أي رسوم أو تكاليف مقابل الكشف والعلاج، وذلك داخل الوحدات التي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية بهدف دفع صحة المرأة.

وأضافت وزارة الصحة أن مواعيد عمل هذه الوحدات والتي تعمل بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة أجازة رسمية، بداية من تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءاً، كما يُمكن للسيدات معرفة مكان الوحدة من خلال الدخول على موقع «100 مليون صحة»، والذي أطلقته وزارة الصحة والسكان، ويمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لها وهو «15335».

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان أوضحت العديد من المعلومات الهامة بشأن سرطان الثدي، ويأتي من أبرزها أن مرض سرطان الثدي قد يُصيب أي حجم للثدي سواء صغيراً أو كبيراً حيث أنه ليس مرتبط بالثدي الكبير فقط.

وتابعت «الصحة» أن البعض يعتقد أن سرطانات الثدي الخبيثة لا تصيب السيدات المسنات، ولكنها معلومة خاطئة لأن أورام الثدي قد تصيب السيدات في عمر الـ90 أو 100 عام.