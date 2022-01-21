هل يمكن للسيدات الحصول على لقاح كورونا خلال فترة الرضاعة؟.. الصحة تجيب

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، منشور عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك» توضح فيه مأمونية لقاحات كورونا على السيدات المرضعات التي يرغبن في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتجنب العدوى لها أو للطفل في حالة إصابة الأم.

مأمونية اللقاح على الحوامل

وأكدت الصحة، أنه يمكن للسيدات اللواتي يرضعن أطفالهن في فترة الرضاعة الحصول على اللقاح دون أي مخاوف، موضحة أن الأجسام المضادة الموجودة باللقاحات التي يتم اكتسابها بعد التطعيم تنتقل للرضيع من خلال حليب الثدي وتحمي الرضيع من الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات التي تنتج عند التعرض للعدوى.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة أن اللقاحات ذات مأمونية وفعالية تساعد على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، أو من خلال العدوى التي تنتج عند مخالطة المصابين بعدوى كورونا، وخير وسيلة للوقاية السيدات الحوامل هي الحصول على اللقاح والالتزام التام بكافة التدابير الوقائية.

اللقاحات لا تسبب الإجهاض

وأشارت الصحة إلى أن الحصول على اللقاح للسيدات لا يسبب الإجهاض أو فشل الحمل، لافتة إلى أن الأجسام المضاد تساعد الأمهات على الوقاية وتعزيز جهاز المناعة للوقاية من المضاعفات التي تنتج حال الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشددة على أهمية الحصول على اللقاح لحماية الجنين لأن الأجسام المضادة التي تحصل عليها من اللقاحات تقلل من فرص الإصابة بالعدوى.

أهمية الحصول على اللقاح والالتزام بالتدابير الوقائية

وكما جددت الصحة مطالبتها للمواطنين بأهمية الحصول على اللقاح من خلال التسجيل على موقع الوزارة أو عن طريق التوجه لمركز التطعيم مباشرة ببطاقة الرقم القومي، أو من خلال التطعيم بالفرق المتنقلة التي تجوب البلاد لتطعيم المواطنين، بالإضافة إلى الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية التي تقلل من فرص العدوى بفيروس كورونا أو متحوراته.