الأوقاف تضع ضوابط الاختيار بالزواج في موضوع خطبة الجمعة المقبلة «صور»

خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 21 يناير 2022م عن «ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها»، وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الأزهر والأوقاف والإفتاء وحفاظًا على استقرار الأسرة ودعمًا لمبادرة سكن ومودة، والحد من مخاطر التسرع في الطلاق وبيان الآثار السلبية المترتبة عليه والأحكام الفقهية المتعلقة به، ومن المقرر أن تقوم الوزارة ببث تسجيل صوتي عبر قناتها بموقع يوتيوب فضلا عن ترجمة الخطبة لعدة لغات.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وقبل استعراض نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف فقد كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة 21/ 1/ 2022م التي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد الأنصاري بقرية طويلة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ، وموضوعها «ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها».

ضوابط بناء الأسرة

وأكدت وزارة الأوقاف في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن ضوابط بناء الأسرة أن وجود الكيان الأسري في حياة الإنسان من أعظم نعم الله (عز وجل)، وأوضحت أن الأسرة هي نواة المجتمع، وحصـن الدفاع الأول عنه؛ لذلك اهتم الإسلام ببنائها بناء قويا متماسكا، بما يحقق المودة والرحمة بين جميع أفرادها: فيعم الأمن والاستقرار المجتمع كله، حيث جاءت الشريعة الإسلامية بضرورة انتقاء شريك الحياة بعناية فائقة، تؤدي إلى استمرار الحياة الزوحية، كما نبهت على أهمية تحقق القدرة على تحمل مسئولية الاسرة بكل جوانها المالية والاجتماعية والنفسية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتروج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

وواصلت الأوقاف في عرض موضوع خطبة الجمعة القادمة قائلة: وتأكدت عناية الشريعة الاسلامية بتربية الأبناء تربية سليمة وإشعارهم بمسئوليتهم تجاه دينهم، ومجتمعهم ووطنهم، مما يؤسس لبناء أسرة قوية سوية، من خلال غرس القيم الدينية والمجتمعية، والعادات والتقاليد النافعة في نفوس الأبناء: فهم أمانة في أعناق الوالدين.

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: