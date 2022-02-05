وصول رشوان توفيق وابنتيه إلى قاعة المحكمة

وصل الفنان رشوان توفيق وابنتيه إلى قاعة محكمة جنوب القاهرة، منذ قليل، لنظر الدعوى المقامة من ابنته الصغرى آية رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية، قررت إحالة الدعوى للتحقيق في جلسة اليوم.

قاعة المحكمة

وحضر الفنان الكبير رشوان توفيق بصحبة ابنته الكبرى الإعلامية هبة رشوان توفيق وأحفاده لمساندته، وجلس داخل قاعة المحكمة في انتظار التحقيق معه من قبل القاضي كما حضرت ابنته الصغرى «آية» مقيمة الدعوى ضد والدها ونجلها.