الإسكان توجّه برفع كفاءة منشآت محطات معالجة المياه ببني سويف الجديدة

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، زيارة تفقدية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة، ومتابعة مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه في الزيارة، الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة عبير عبدالرحمن، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع المرافق بالهيئة، والمهندس عصام بدوي، رئيس جهاز المدينة.

مراجعة معمل محطة المعالجة الثنائية

وبدأ مسؤولو الوزارة زيارتهم لمدينة بني سويف الجديدة، بتفقد محطة المعالجة الثنائية للمدينة، بطاقة 26 ألف م3/يوم، وتم مراجعة المعمل الخاص بالمحطة، والاطمئنان على إجراء التحاليل اللازمة، وأخذ العينات طبقا لمنظومة التشغيل القياسية، وتفقد محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتم التوجيه برفع كفاءة المنشآت والمعدات لتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة.

كما عقد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا بمقر جهاز بني سويف الجديدة، لاستعراض موقف مشروعات المرافق بالمدينة، موجّها بضرورة الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة، وري المسطحات الخضراء في المدينة، وإنهاء الدراسات اللازمة لمنظومة فصل الصرف المعالج الصناعي عن الآدمي، ودراسة كيفية الاستفادة وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة، وفقا للمعايير والاشتراطات العالمية في هذا الصدد.

لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال

وجرى تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال، وإجراء تجارب تشغيل المنظومة المتكاملة للصرف الصحي، على أن تبدأ اللجنة عملها فورا، وبالتنسيق مع المكتب الفني بالوزارة، وممثلين عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب، لمعاينة محطتي معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع البنود والالتزامات المتفق عليها لإتمام الأعمال في الوقت المحدد، وبالجودة المطلوبة.