وزير الزراعة يبحث مشروعات تحديث الري والنهوض بمحصول قصب السكر

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، اجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

تنفيذ منظومة تحديث الري

وتحدّث القصير خلال الاجتماع، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ منظومة تحديث الري والنهوض بمحصول قصب السكر، والتوسع في زراعته بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديث في محافظات الصعيد التي تشتهر بزراعة القصب.

تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي

وشدد الوزير على ضرورة تحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الغير، ومتابعة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان وزير الزراعة، كما شدد على تكليفات القيادة السياسية بحماية الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين القصير.

ولفت وزير الزراعة، إلى ضرورة متابعة منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل إجراءات صرفها للمزراعين، مع الإسراع في الانتهاء من تسليم الكارت الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي، ورفع كفاءة مبانيها حتى تكون لائقة بتقديم الخدمات للفلاحين.

وتابع القصير، أنّ هناك ضرورة لتوفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية وتوصيل الإرشادات الفنية للمزارعين مع تكثيف المرور الميداني لمتابعة حالة المحاصيل وحل المشكلات على أرض الواقع.