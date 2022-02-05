الجنيه المصري يستقر أمام الدولار ويتفوق على 4 عملات

استقر سعر صرف الدولار، أمام الجنيه المصري الأسبوع الماضي دون تغيير، في كل البنوك وشركات الصرافة.

وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في سعر بيع وشراء الدولار خلال الأسبوع الجاري لعدة عوامل، من أهمها إجازة الصنيين وهي إجازة اعتيادية سنوية مدتها شهر تبدأ من 27 يناير، على أن تعاود تلك الشركات العمل تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري.

وتعد الصين من الدول التى تحتل مكان الصدارة فى الواردات المصرية وتشكل رقما فى الاستيراد وفقا للشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية لـ" الوطن" .

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل «مصرف أبوظبي الإسلامي»، أفضل البنوك التى يبيع لها المواطن الدولار بسعر 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار مقارنًة بباقي البنوك، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك التي يشترى منه المواطن الدولار بسعر 15.74 جنيه.

بنوك تبيع وتشتري الدولار بأفضل سعر

وجاءت بنوك في المرتبة الثانية كأفضل سعر للبيع والشراء للدولار ومنها «الإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد» ليباع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.67 جنيه للشراء.

وجاءت في المرتبة الثالثة عدة بنوك منها «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، والمصري الخليجي أبوظبي التجاري، وHSBC وبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي»، سعر 15.76 جنيه لبيع الدولار، و15.66 جنيه للشراء.

وجاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أقل البنوك بيعًا وشراءً للدولار الأمريكي اليوم السبت بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وفيما يلي قائمة أسعار العملات غير مدعومة من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، إذ تفوق الجنيه المصري أمام الريال اليمني والليرة التركية والجنيه السوداني:

- يباع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري اليوم بسعر 0.063 جنيه.

- بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري بسعر 0.036 جنيه.

- سجلت الليرة اللبنانية أمام الجنيه المصري سعر 0.010 جنيه.

- سجلت الليرة التركية مقابل الجنيه المصري سعر 1.159 جنيه.