سعر الدولار اليوم الاثنين 31-1-2022 في البنوك المصرية

تتصدر أسعار العملات العربية والأجنبية المحركات البحثية بصفة يومية، ومنها الدولار الأمريكي، كونه يعد العملة الأكثر انتشارًا حول دول العالم والمسيطر على حركة التجارة حول العالم، ونظراً لاتجاه فئة عريضة من المهتمين بأسعار العملات في مصر والعالم العربي على متابعتها لتعلقها بالاقتصاد المتعلق بحركة التجارة فضلًا عن تحكمها بالتصدير والاستيراد بين الدول بعضها، فضلا عن أن الكثير من أصحاب تغيير العملات ينشغلون بمعرفة سعر الدولار اليوم.

واستنادا إلى هذا تستعرض «الوطن» خلال تقرير أعدته اليوم، سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفق للتعاملات التي وردت صباح اليوم الاثنين الموافق 31 يناير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار اليوم

كما استقر سعر الدولار الأمريكي عند 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس، وفي بنك عودة سجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ما وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنه سجل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، أما عن سعر الدولار في البنك المركزي فقد وصل اليوم إلى 15.66جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع، وسجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وعن سعره في بنك الإسكندرية، فنجد أنه سجل سعر وصل إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.