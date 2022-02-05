سعر الدولار اليوم السبت 5-2-2022 في البنوك المصرية

سعر بيع الدولار وكذلك شراؤه واحد من أهم التعاملات المالية التي يحرص قطاع عريض على متابعتها يوميا، فبفضل سعر الدولار تتغير الكثير من الأمور المالية كونه مؤثرا قويا في حركة البيع والشراء وكذلك الاستيراد والتصدير، فضلا عن تأثر باقي العملات به وكذلك بعض المنتجات كالبترول والذهب وغيرها.

ومن منطلق الإجابة على استفسار وبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم، ترصد بوابة «الوطن» الأسعار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 فبراير في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنّه سجّل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.