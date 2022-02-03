توقعات باستقرار سعر الدولار حتى آخر الشهر الجاري.. تعرف على السبب

واصل سعر صرف الدولار، استقراره أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة، اليوم الخميس، وتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية السابق، باستمرار استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري حتى آخر فبراير الجاري.

إجازة الصينين السبب فى استقرار الدولار

وأرجع «شيحة»، ذلك إلى عدد من الأسباب على رأسها، دخول الشركات الصينية في إجازة اعتيادية سنوية لمدة شهر للاحتفال ببعض الأعياد المتتالية، بداية من 27 يناير، على أن تعاود تلك الشركات العمل تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، لافتا إلى أن إجازة الصينين تدفع إلى تراجع الاستيراد بشكل مؤقت، وهو ما ينعكس على طلب الدولار.

الصين في صدارة واردات مصر

وكانت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت فى بيان لها أن الصين تعد في صدارة قائمة الدول الخمس الكبار المصدرة إلى مصر.

الآلات والأجهزة الكهربائية أهم الواردات

وتتقدم الواردات المصرية من الصين الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها، تليها السعودية حيث تستورد مصر منها الوقود والزيوت المعدنية والألمنيوم ومصنوعاته والمراجل والورق ومصنوعاته.

أسماء البنوك التي تبيع الدولار

منها «مصرف أبوظبي الإسلامي»، 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار مقارنًة بباقي البنوك، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك التي تبيع الدولار للمواطنين بسعر 15.74 جنيه.

فيما سجّلت بنوك المرتبة الثانية «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، وHSBC وبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي»، سعر 15.76 جنيه لبيع الدولار، و15.66 جنيه للشراء.