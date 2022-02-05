كيف تستعلم عن زيادات المعاش الخاص بك إلكترونيا؟.. إليك الخطوات

يحرص أصحاب المعاشات بشكل دائم ومستمر على متابعة الأخبار الخاصة بالمعاشات، أملا في الحصول على زيادة مالية، تجعلهم قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، خصوصا هؤلاء الذين لم يكن لديهم مصدر دخل آخر غير المعاش، فدائما ما يبحثون عن موعد زيادة المعاش الخاص بهم، والقيمة المالية التي يتم إضافتها كزيادة على المعاش.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراءها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ومن أهم تلك الخدمات «استعرض تطور المعاشات»، والذي يستطيع صاحب المعاش من خلاله أن يطلع على تطور زيادة المعاش الخاص به، ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن تطور زيادة المعاش إلكترونيا من المنزل، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استعراض تطور زيادة المعاش إلكترونيا

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو الدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــــــــــا.

- ثم اختيار الدخول للموقع الخاص بالهيئة القومية الاجتماعي بين القطاعات والهيئات الموجودة أعلى الصفحة، كما يمكن الدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بـ«صاحب معاش»، ليتم استعراض جميع الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا لصاحب المعاش، والتي تتمثل في «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، استعراض تطور زيادة المعاش، طلب معاش استثنائي».

- يتم اختيار الأيقونة الخاصة بـ«استعراض تطور زيادات المعاش»، وفي حالة إذا قام المواطن بالتسجيل على الموقع من قبل يتم الدخول للصفحة الخاصة بملء البيانات الخاصة به، ثم يتم استراض تطور زيادة المعاش الخاص به.

- وفي حالة إذا كان المواطن لم يسجل على الموقع، عليه أن يسجل أولا، حتى تظهر أمامه بيانات تطور زيادة المعاش الخاص به.