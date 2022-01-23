5 خطوات لاستبدال بطاقة المعاشات الزرقاء بكارت ميزة مجانا

ناشدت هيئة التأمينات الاجتماعية، المواطنين الذين يصرفون المعاش بالبطاقة الزرقاء سرعة تحويلها إلى بطاقة كارت ميزة «مجانًا»، لقرب انتهاء صلاحيتها، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لتطبيق الشمول المالي برعاية البنك المركزي، لذا زادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية، عن الخطوات وأماكن استبدال البطاقات.

استبدال البطاقة الزرقاء بكارت ميزة

بدأت عملية استبدال البطاقة الزرقاء بكارت ميزة، بحسب ما أعلنته الهيئة من الشهر الجاري، وتستمر لمدة 4 أشهر، حتى نهاية إبريل 2022.

وتشمل المرحلة الثانية من استبدال كارت قبض المعاش بـ كارت ميزة، 8 محافظات مصرية، هي:« قنا، المنيا، بني سويف، الفيوم، والقليوبية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ».

طرق تحويل بطاقات صرف المعاشات

- التوجه لأقرب مكتب تأمينات خلال فترة السماح.

- تسليم الموظف طلب تحويل كارت المعاش، وصورة بطاقة صاحب المعاش، بشرط أن تكون سارية، مع وجود الأصل للاطلاع عليها، ورقم هاتف مسجل.

- بعد طباعة الكارت، يجرى الاتصال بصاحب المعاش للحصول على الكارت الجديد.

- إذا كان صاحب المعاش قد قام بتحويله على أحد البنوك، يمكنه التوجه للبنوك وتقديم طلب تغير لكارت ميزة، وهي خدمة مجانية، دون احتساب أي رسوم.

- مع العلم أن بطاقات المعاشات الزرقاء تظل سارية وفعالة حتى انتهاء المهلة، وبعد طباعة كارت ميزة لن يكون لها أي قيمة.

مميزات كارت ميزة

- يتيح كارت ميزة إمكانية الاقتراض بضمان المعاش.

- تصل مدة صلاحية كارت ميزة 3 سنوات، وهي تتيح للمواطنين إمكانية سحب الأموال من خلال ماكينات الصرافة المختلفة.

- يمكن استخدام كارت ميزة في الشراء إلكترونيًا من المحلات والتجار المتعاقدة.

- يمكن الشراء عبر الإنترنت «أونلاين».