محمد رمضان يصور «المشوار» في وسط البلد.. ويشكر الأهالي والشرطة

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل «المشوار» للمخرج محمد ياسين، والذي من المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، إذ صوّر عددًا من المشاهد في منطقة وسط البلد، موجهًا الشكر إلى أهالي المنطقة والشرطة لمساعدة فريق العمل في تنظيم وتسيير التصوير، وذلك وفقًا لما نشره عبر حسابه على «إنستجرام».

ونشر الفنان محمد رمضان عددًا من مقاطع الفيديو في أثناء تصوير المشاهد في شوارع وسط البلد، عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام»، معلقًا: «ربنا يديم المحبة، شكرًا أهالي وسط البلد على حسن استقبالكم، شكرا شرطة القاهرة على مساعدتكم لنا في تنظيم وتسيير أمور التصوير»، متابعًا: «مسلسل المشوار رمضان 2022، ثقة في الله نجاح يليق بكم».

تفاصيل شخصية محمد رمضان في مسلسل «المشوار»

ويجسّد محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل «المشوار» شخصية سائق سيارة أجرى يدعى «ماهر» متزوج من «ورد» التي تؤدي دورها دينا الشربيني، وتقوده الأحداث إلى التورط في تجارة الآثار، وتطارده الشرطة من خلال ضابط شرطة في مباحث الآثار، ويقوم بدوره الفنان أحمد مجدي.

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم وهم محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وإياد نصار، وصبري فواز وأحمد كمال، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان يستعد لطرح «باي باي ثانوية» خلال أيام

وعلى الجانب الآخر، يستعد «رمضان» لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «باي باي ثانوية» والتي من المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من كلمات إسلام شندي الذي شارك في كتابتها مع فريق أجنبي، والفيديو المصور للأغنية من إخراج ياسر سامي في التعاون الثاني بينهما بعد أغنية «مافيا» التي حققت نجاح كبير وقت طرحها، ووصلت مشاهدتها بعد 3 سنوات لـ232 مليون مشاهدة على «يوتيوب».