محمد التاجي يرد على محمد رمضان بعد سخرية الأخير منه: لا تعليق

أثار الفنان محمد رمضان حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سخريته من التاريخ الفني للفنان محمد التاجي، من خلال منشور شاركه مع الجمهور عبر صفحته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد التاجي يرد على محمد رمضان

ورفض الفنان محمد التاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التعليق على الكلام الذي كتبه الفنان محمد رمضان عنه حيث قال: «لا تعليق»، وعبّر عن رفضه التعليق مرة أخرى على هذا الموضوع.

يذكر أن الأزمة بين الثنائي رمضان والتاجي بدأت عندما ظهر الثاني في لقاء تليفزيوني وانتقد خلاله تصرف محمد رمضان حينما نشر فيديو وهو يلقي بالأموال في حمام السباحة، وقال إن هذا المشهد استفزه واستفز الجمهور.

ولهذا السبب نشر محمد رمضان منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وقال: «حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بثمن، الفلوس مهمة بس التاريخ أهم، ربنا يباركلك في صحتك وعمرك، ولو خيروني مابين التاريخ والفلوس هختار الفلوس بصراحة، وأبقى آخد دروس تاريخ على حسابي».

محمد رمضان يتراجع عن سخريته من التاجي

وأثار منشور محمد رمضان موجة غضب من قبل الجمهور عليه، معترضين على ما فعله من سخرية تجاه الفنان الكبير محمد التاجي، ولهذا السبب تراجع «رمضان» عن سخريته من الفنان محمد التاجي وقرر حذف المنشور الذي نشره عبر صفحته الخاصة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى» الذي شارك فيه بجانب هبة مجدي وسمية الخشاب وتارا عماد وعارفة عبد الرسول ومنذر رياحنة وسيد رجب وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.