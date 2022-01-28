تعرف على شخصية محمد رمضان فى مسلسله الرمضاني الجديد «مشوار»

واصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد «مشوار» المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2022.

محمد رمضان متزوج من دينا الشربيني فى مسلسل مشوار

كشف رمضان لأول مرة عن الدور الذى يجسده فى العمل حيث من المقرر أن يجسد شخصية ماهر المتزوج من ورد التى تجسدها الفنانة دينا الشربيني

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك؛ صورة من كواليس مسلسل المشوار؛ الذي يتم عرضه خلال الدراما الرمضانية لعام 2022 وعلق عليها، قائلا: «ماهر وورد من تصوير مسلسل المشوار.. رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان: ثقة فى الله نجاح

وبدأ محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد منذ ما يقرب من 14 يوما، وهو العمل الثاني الذى يجمعه بالفنانة دينا الشربيني حيث قدما سويا من قبل فيلم «جواب اعتقال»، وضم العمل إياد نصار، أحمد راتب، محمد عادل، صبري فواز، صبري عبد المنعم وكان من اخراج محمد سامي.

مسلسل مشوار هو من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، شريف سلامة، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين أنور، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وانتاج محمد سعدي.

يذكر أن محمد رمضان شارك فى السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل موسى الذي كان يتحدث عن المصريين وقت الاحتلال البريطاني وشاركه فى بطولة العمل الفنانة سمية الخشاب.

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان دبي باريس مع فنان جزائري.