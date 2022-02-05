وصول والد كريم الهواري وأسرته لحضور ثاني جلسات قضية «حادث الشيخ زايد»

وصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، رجل الأعمال محمد الهواري والد المتهم كريم الهواري وأسرته، لحضور ثاني جلسات محاكمة نجله، المتسبب في مصرع 4 شباب في حادث الشيخ زايد، بسبب سرعته الجنونية في القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

سرعة كريم الهواري الجنونية وراء مصرع 4 شباب في حادث الشيخ زايد

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم 3 أطفال.

النيابة: الحادث كان ناشئًا عن إهمال المتهم كريم الهواري ورعونته

وخلال البيان الصادر عن النيابة العامة، قال المستشار حمادة الصاوي في بيانه، إنَّ ذلك الحادث كان ناشئًا عن إهمال المتهم كريم الهواري ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابة المجني عليهم التي أودت بحياتهم.

وأقامت النيابة العامة، دليلها قبل المتهم كريم الهواري من شهادة عدد من الشهود الذين بلغ عددهم 6 أشخاص، كان منهم اثنان شاهدوا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

جاء ذلك فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.