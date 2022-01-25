بيع سيارات النيابة العامة بالوادي الجديد في مزاد علني.. اعرف الشروط

تقيم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يوم الأحد الموافق لـ 6 فبراير المقبل، مزاد علني لبيع سيارات تابعة للنيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، وكذلك سيارات تابعة لمركز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة والواحات.

ووفقاً لموقع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، كشفت عن عقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق لـ 6 فبراير المقبل لبيع سيارات ملاكي تتنوع بين سيارات «بي أم دبليو، وسوزوكي، ونيسان، وتويوتا، وفولكس وسيارات نقل، وموتوسيكلات» تابعة لمراكز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة والواحات.

400 جنيه قيمة كراسة شروط دخول المزاد

وأوضحت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن ثمن كراسة شروط دخول المزاد متاحة ولا تزيد قيمتها عن الـ400 جنيه، مشيرة إلى إنها تباع بمقر هيئة الخدمات الحكومية بحي الدقي في محافظة الجيزة.

وتابعت الخدمات الحكومية، أن على الراغبين في الاشتراك في المزاد العلني ضرورة دفع نحو 10000 جنيه قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد على أن يتم استرداد قيمته عقب انتهاء المزاد في حالة عدم رسو المزاد على صاحب التأمين المؤقت، بينما يتم سداد ما يقارب 30% من قيمة المزاد علاوة على قيمة التأمين في إرساء المزاد على أن يتم سداد باقي القيمة الـ70% في غضون 15 يوم من تاريخ إرساء المزاد.

معاينة السيارات أساس للبيع

وأهابت الخدمات الحكومية بالراغبين في الاشتراك في المزاد العلني بضرورة معاينة السيارات محل المزاد، موضحة أن المعاينة أساس البيع.

وأكدت على أن كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد على أن يكون بصحبة المتقدم إلى المزاد صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما يتطلب دخول المزاد بالنسبة للتجار أو الأشخاص الاعتباريين وجود البطاقة الضريبية الخاصة بهم.