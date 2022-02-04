محاكمة كريم الهواري بتهمة قتل 4 أشخاص في حادث الشيخ زايد.. غدا

تنظر محكمة الجنايات بالجيزة غداً، جلسة محاكمة «كريم الهواري»، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، في حادث الشيخ زايد والذي راح ضحيته 4 شباب إثر اصطدام سيارة المتهم بسيارتهم بعد أن أثبتت التحقيقات أنه كان تحت تأثير مخدر الكوكايين.

معاينة سيارة كريم الهواري

وجاءت المعاينة بعد الحادث لتكشف أن المتهم كان يقود سيارة من نوع «أستون مارتن»، موديل 2021-2022 والتي يبدأ سعرها في مصر من 4 ملايين و750 ألف جنيه، ويختلف السعر باختلاف المواصفات والموديلات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير للاطلاع.

المحكمة تقضي بحبس 4 محامين 3 سنوات

وتم الحكم على 4 من محامييّ كريم الهواري في قضية إفساد الأدلة لمحاولتهم الحصول على التسجيلات التي شهدت الواقعة بصورة غير رسمية وطمسها مدعين أنهم أعضاء هيئة قضائية ويريدون الاطلاع على كاميرات المراقبة لمباشرة التحقيق في الواقعة، فتشكك صاحب العقار ورفض اطلاعهم على تسجيلات كاميرات المراقبة، ليلقاهم في النيابة، ويقوم بإبلاغ رئيس النيابة بما حدث، وتصدر النيابة أوامرها بالتحفظ على المحامين وتجري التحقيق معهم بتهمة انتحال صفة قضائية وإحالتهم للمحاكمة، والتي قضت فيها محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبة 2 منهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل ومعاقبة الهاربين بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.