«الاتحاد المصري» يؤكد على ضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي

أكد الاتحاد المصري للتأمين، على تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بصناعة التأمين الصحي

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعبة الخاصة بالملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أنه يجب الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة، وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الاقتصادية.

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين

ومن بين التوصيات الخاصة بالملتقى، الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين في غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأميني، مما ينعكس إيجابيا على التأمين الطبي والرعاية الصحية، وكذلك العمل على تفعيل استخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مجال التأمين الطبي وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

تضافر كل أطراف منظومة التأمين الصحي

وأوصى الاتحاد أيضا، على ضرورة تضافر كل أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة في هيئة التأمين الصحي الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

توافر البيانات الدقيقة حول العملاء

بالإضافة إلى ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجتهم، والذي يستلزم تطوير المنتجات واتباع الطرق العلمية في التسعير، وفي عملية تقدير الخطر.

رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة

ومن بين التوصيات، ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفوري في تحديد في تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور اكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.

الوصول بفاعلية للعملاء المستهدفين

تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التي تسهل الوصول بفاعلية للعملاء المستهدفين، وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي.

تسريع وتيرة الإجراءات

قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.

مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين

بالإضافة إلى النظر في رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين، والتي تشمل على سبيل المثال؛ خدمة العملاء ومركز الاتصالات وإصدار الموافقات.