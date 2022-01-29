الاتحاد المصري للتأمين: إصدار 43 مليون وثيقة خلال عامين

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن وجود 135 خدمة متاحة عبر الهاتف المحمول في 28 دولة اعتبارًا من عام 2020، وإصدار ما يقرب من 43 مليون وثيقة، ثلثاها (29 مليون وثيقة) وثائق التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

استخدام الحلول الرقمية المبتكرة

وأشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية، إلى استخدام الحلول الرقمية المبتكرة كقناة توزيع للتأمين متناهى الصغر ما يساهم في زيادة انتشار الشمول التأميني، حيث أن هناك ما يقدر بنحو 4 مليارات شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على تأمين ميسور التكلفة.

اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن اعتماد تكنولوجيا الهاتف المحمول والشراكة بين شركات التأمين والاتصالات، أدى إلى إتاحة فرصة جديدة لسوق التأمين في البلدان النامية وذلك من خلال الاتي:

- استخدام مشغلي شبكات الهاتف المحمول لقنوات الاتصال الخاصة بهم للترويج وبيع منتجات التأمين وإدارة عملية تسجيل العملاء وإدارة التعويضات.

- استخدام طرق الترويج مثل الرسائل الصوتية والنصية وتطبيق الهاتف المحمول.

- سداد العملاء لأقساط التأمين من خلال وقت البث والبطاقة الائتمانية.

صرف التعويض مباشرة

ووفقاً للنشرة، يُصرف التعويض مباشرة وإضافته إلى حساب محفظة الأموال عبر الهاتف المحمول أو إلى البطاقة الائتمانية المرتبطة بالتطبيق.

وتشير النشرة، إلى أن هناك أهمية كبيرة للشراكة بين شركات التأمين ومشغلي شبكات الهاتف المحمول:

أولا: بالنسبة لشركات التأمين بسبب:

- ثقة العملاء في العلامة التجارية الخاصة بمشغلي شبكات الهاتف المحمول.

- الدفع عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

ثانياً: بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول بسبب:

- إتاحة الفرصة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.

- تأثير التأمين على إيرادات مشغلي شبكات الهاتف المحمول ومقدمي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

وأوضحت النشرة المنتجات التى يتم تقديمها عبر شبكات الهاتف المحمول وهى:

تغطية الحياة والحوادث الشخصية والرعاية الصحية، وتتمثل السمات الرئيسية لمنتجات التأمين متناهي الصغر القائم على الهاتف المحمول (MMI) في أنها تطوعية، وعالية الولاء.

وتلخص النشرة بعض التحديات التي تواجهها شركات التأمين في توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر في النقاط التالية:

- ضعف الوعي التأميني .

- عدم كفاءة نظم إدارة قواعد البيانات عند التعامل بسبب الكميات الكبيرة من المعلومات.

- صعوبة التواصل عند إصدار الوثائق وتتبع استلام مدفوعات العمولات والمطالبات التي تم الإبلاغ عنها وتقديمها.

واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، بالإضافة إلى عمل لجنة للتأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد والتي تهدف إلى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب محدودى الدخل ودراسة الوثائق التي تتفق مع الإتجاهات الحديثة.

إضافة لذلك قام الاتحاد بتنظيم ورشة عمل مع أحد البنوك لشرح آلية إستخدام الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول حضرها عدد كبير من العاملين بشركات التأمين بالقطاع المصري.