قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفاعليات خلال يناير 2022

إيماناً من القوات المسلحة بضرورة زيادة الوعي لدى جميع فئات المجتمع المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الفاعليات المميزة خلال شهر يناير 2022 من خلال تنفيذ عدد من الزيارات لمجموعة من طلبة الجامعات والأجهزة التنفيذية للوزارات والمحافظات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية.

وجرى تنفيذ زيارة لممثلي جامعة عين شمس لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة وزيارة أخرى من جامعة دمنهور لأنفاق 3 يوليو، فضلاً عن تنظيم زيارة لمديرية الأوقاف بدمياط للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة لفرع المجلس القومي للمرأة بدمياط لمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ زيارة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقيادة قوات المظلات ومنتجع الجلالة بالعين السخنة.

وفي سياق متصل، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة من جامعة عين شمس إلى مستشفى القوات المسلحة للعظام بالحلمية بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لزيارة مصابي العمليات الحربية، وذلك تقديراً لما قدمه مصابي العمليات الحربية من تضحيات في سبيل وطنهم الغالي ورفع الروح المعنوية لهم.

وإيماناً من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع داخل المجتمع الجامعي، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري 12 زيارة لطلبة الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بواسطة مديري التربية العسكرية.

وفي إطار تطوير منظومة التربية العسكرية لطلبة المدارس والجامعات والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم، جرى تطوير المحتوى الدراسي وطرق التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمي والمعرفي للطلبة من خلال تدريس موضوعات عن التحديات والتهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري والشائعات والحروب غير النمطية ودور القوات المسلحة في التنمية الشاملة، بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والافتتاحات الرئاسية المستمرة.

كما حرصت قوات الدفاع الشعبي والعسكري على إنشاء وإطلاق موقع إلكتروني رسمي لها على الإنترنت بعنوان /http://www.pdforces.com.eg، وذلك لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين وللفئات العمرية المستهدفة ولعرض كل الخدمات المقدمة والأنشطة المختلفة التي تقوم بها قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

تأتي تلك الفاعليات في إطار جهود القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد ليكون قادر على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية.