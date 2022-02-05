مصرع شاب في مشاجرة بسبب نزول حصان لحقل ببنها

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بالضرب على رأسه في مشاجرة مع آخر، بسبب نزول حصان المجني عليه أرض زراعية ملك المتهم، إذ تشاجرا الاثنان فقام المتهم بضرب المجني عليه بشومة على رأسه.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت التصريح بدفن الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعي، وكذلك تحريات المباحث، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق

بلاغ بمشاجرة ومتوف

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أيمن عادل، رئيس مباحث قسم أول بنها، بنشوب مشاجرة في دائرة القسم ووجود متوف.

وانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ويدعي «محمود»، 18 عاما، وآخر يدعى «حاتم»، بسبب نزول حصان الأول في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة فتعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بشومة، ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.

مطالبات بمحاسبة المتهم

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بمحاسبة المجني عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة، موجهين التعازي لأسرة المجني عليه، ومطالبين بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.

وتداول النشطاء معلومات عن الحادث مشيرين إلى القبض على المتهم ويدعى «حازم» من عزبة الميتيني ببنها، لقيامه بضرب المجني عليه «محمود» من عزبة السوق، بعصا خشبية على رأسه أدت إلى وفاته بسبب مشادة كلامية ناتجة عن نزول حصان المتوفى بأرض المتهم.