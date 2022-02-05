هل سيختفي الذهب من العالم بعد 20 سنة؟.. تقرير يقدم الإجابة

قال مجلس الذهب العالمي، إن الارتفاع المستمر في التضخم العالمي، وعدم اليقين المستمر في الأسواق المالية، والتوترات في جميع أنحاء العالم تسببت في ارتفاع هائل في الطلب على الذهب على مستوى العالم.

ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 10%

وأضاف المركز في تقرير، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الطلب على الذهب زاد بنسبة 10% في عام 2021، وبلغ الطلب على الذهب 1147 طنا في الربع الأخير من عام 2021 وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2019 ونحو 50% في العام زيادة على أساس سنوي.

عام 2021 جيد للذهب

وقال لويز ستريت، محلل مركز الذهب العالمي، الذي وصف عام 2021 بأنه «عام جيد للذهب»، إنها حقيقة على الرغم من أن سعر الذهب انخفض في الواقع بشكل طفيف بالقيمة الدولارية من يناير إلى ديسمبر.

إجمالي الطلب على الذهب

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الطلب على الذهب ارتفع من 3658 إلى 4021 طنًا، وأن المزيد استخدم في إنتاج المجوهرات، حيث ارتفع الطلب بنسبة 67% مقارنة بعام 2020.

ووفقاً للتقرير، ارتفع استخدام الذهب في صناعات مثل تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية بنسبة 9% إلى 330 طنًا.

استخراج 201.296 طنًا من الذهب

وأشار التقرير، إلى أنه تم استخراج 201.296 طنًا من الذهب، وأحدث التقديرات تشير إلى أن 53000 طن من الذهب لا تزال في الاحتياطيات الجوفية وفقًا لأرقام 2020، وقد يصل الرقم إلى 63000 طن.

وبحسب التقرير، فإن الأمر سيستغرق 18 عامًا لاستنفاد الاحتياطيات الجوفية ما لم يتم إجراء اكتشافات جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاحتياطيات المعروفة قد يزداد مع الاستثمارات والاكتشافات الجديدة.

البنوك المركزية تشتري الذهب

وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، على طلب البنوك المركزية حيث ظلت مشتريات صافية للذهب للعام الثاني عشر على التوالي، وأضافت البنوك المركزية في كل من البلدان المتقدمة والصاعدة 463 طنًا إلى ممتلكاتها بزيادة 82% عن عام 2020، بينما زاد الإجمالي العالمي إلى أعلى مستوى في 30 عامًا تقريبًا.

البحث عن الأصول ذات الملاذ الآمن

وأشارت ستريت، أدى البحث عن أصول الملاذ الآمن إلى ارتفاع مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية، مدعومة بعمليات شراء البنك المركزي.

وتابع محلل مركز الذهب العالمي، أيضًا أنها تتوقع ديناميكيات مماثلة للتأثير على أداء الذهب في عام 2022، مع تقلب محركات الطلب وفقًا للهيمنة النسبية للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية.

تخلق الهند والصين أكبر طلب على استهلاك المجوهرات الذهبية، حيث يمثلان أكثر من 50% من الطلب العالمي في عام 2020.

من يملك وينتج أكثر؟

تعد الصين وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وبيرو من رواد الاحتياطيات ومن بين أكبر منتجي الذهب في العالم.

كانت بكين أكبر دولة منتجة، حيث استحوذت على 11% من إنتاج المناجم العالمي، أو 380 طناً، ثم تأتي روسيا بإنتاج 329.5 طن، بينما جاءت أستراليا في المرتبة الثالثة بـ 325.1 طن.

بعد الولايات المتحدة، فإن أكبر عشرة منتجين هم كندا وبيرو وغانا وجنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل.