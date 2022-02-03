المركزي: تراجع أسعار الذهب 2.39%.. ومكاسب الأسبوع تصعد بالدولار

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بنسبة 2.39%، لتستقر عند 1791.53 دولار للأوقية، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس 2021، وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري، التي تستعرض أداء الأسواق العالمية، تشير التوقعات إلى انتهاء دورة رفع سعر الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

مكاسب الأسبوع تدفع الدولار للصعود 1.7%

وتابعت النشرة الأسبوعية للمركزي، أنّ مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 1.7% بعدما حقق مكاسب في جلسات تداول الأسبوع، للمرة الأولى منذ يوليو 2019، كما أشارت إلى تسجيل الدولار الأمريكي أعلى مكسب أسبوعي له في 68 أسبوعًا، أي منذ 25 سبتمبر 2020، مدفوعًا بتوقعات الأسواق بحدوث دورة تشديد للسياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعًا، بفضل التوترات الجيوسياسة، ليتجاوز مؤشر الدولار مستوى 97، للمرة الأولى منذ يوليو 2020.

اليورو يواصل تراجعه بـ1.7% بضغوط التوترات الجيوسياسية

وعلى صعيد العملة الأوروبية الموحدة، أفادت النشرة الأسبوعية لـ البنك المركزي، بتراجع اليورو بنسبة 1.7% للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يونيو وسط استمرار تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

الإسترليني يتراجع لأدنى مستوياته على مدار 12 أسبوعا

وتابعت النشرة، أنّ الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 1.12% للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في 12 أسبوعًا على خلفية قوة الدولار، وجاءت الخسائر قبل اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع.

فيما سجل الين الياباني تراجعا بنسبة 1.37%، ليهوى إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر الماضي، مقارنةً بالدولار الأمريكي القوي، وعلى خلفية قرار لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي.