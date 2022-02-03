كم سيكون سعر أوقية الذهب في 2022؟.. «نوفا سكوتيا» يجيب

توقع بنك أف نوفا سكوتيا الكندي، أن تبقى أسعار الذهب خلال عام 2022 أعلى من المتوسط السنوي للسعر منذ عام 1988، مع تسارع معدلات التضخم، واستمرار جائحة COVID-19، ما يدعم جاذبية المعادن النفيسة كأصول ملاذ آمن.

وأضاف البنك في مذكرة بحثية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنّه مع توقع حدوث زيادات في أسعار الفائدة في وقت مبكر هذا العام، خفضنا توقعاتنا لأسعار الذهب والفضة بشكل تدريجي.

أسعار الذهب تظل أعلى 1800 دولار للأوقية خلال 2022

وأوضحت التوقعات الجديدة للبنك، أنّ المتوسط السنوي لأسعار الذهب عند 1800 دولار للأوقية، أقل بنحو 50 دولارًا للأونصة عن التوقعات السابقة، ورغم تخفيض التصنيف الائتماني، فإنّ توقعات أسعار الذهب خلال عام 2022 ستظل أعلى متوسط ​​سنوي للسعر منذ عام 1988 على الأقل، نظرًا لتسارع التضخم.

تراجع أسعار الفضة 0.5 دولار للأوقية

وأشار البنك، إلى أنّ أسعار الفضة ستتراجع خلال عام 2022 بنحو 0.50 دولار للأوقية إلى 24.50 دولار للأوقية.

وتتداول أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس دون أعلى مستوى في الجلسة السابقة، حيث استعاد الدولار الأمريكي قوته قبل اجتماعات البنك المركزي الرئيسية حيث تكافح اقتصاداتها مع مخاطر التضخم المتزايدة.

وتراجعت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.1 % إلى 1805.58 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1810.86 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوياته منذ 27 يناير، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% بما يعادل 1806.10 دولار.

مؤشر الدولار يرتفع

وارتفع مؤشر الدولار مقابل منافسيه، مما حد من الطلب على السبائك المسعرة بالدولار بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن يشير إلى مزيد من التراجع عن التحفيز الوبائي في وقت لاحق من اليوم، بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لإبقاء سياسته دون تغيير لكنه يعترف بارتفاع التضخم، بينما من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس.