المجلس التصديري للأدوية: 28 شركة مصرية تشارك في Med Expo Africa

ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية بالتعاون مع «اكسبو كونسلتنانت العالمية» المشاركة المصرية في معرضMed Expo Africa الذي سيقام خلال الفترة من 17-19 فبراير 2022 في دار السلام - تنزانيا، وهو أقدم وأكبر معرض متخصص في المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات المعامل في تنزانيا.

ومن المقرر أن يشارك 28 شركة في المعرض بجناح مصري متميز، حيث يعتبر المعرض فرصة مثالية للتواجد بسوق شرق إفريقيا، لكونه أول وأقدم معرض متخصص في مجال الرعاية الصحية والأدوية والمعامل في تنزانيا والذي يضم 6 دول «بوروندي – كينيا – رواندا – تنزانيا – أوغندا – جنوب السودان»، حيث يقام في دورته الـ 23 في 2021.

أكثر من 3500 زائر للمعرض

وزار المعرض بالدورة الماضة أكثر من 3500 زائر، وبمشاركة أكثر من 100 شركة من 20 دولة مختلفة «بلجيكا – الصين فنلندا – ألمانيا – الهند – فرنسا – إيطاليا – مصر – كينيا – كوريا – الكويت – ماليزيا – سنغافورة – جنوب إفريقيا – أسبانيا – تايلاند – تركيا – الإمارات – بريطانيا».

وأكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، على أن المجلس يركز على الأسواق الإفريقية في إطار دعم اتجاه الدولة لهذه الأسوق، مشيرا إلى أن نسبة الدعم المقدمة تصل إلى 80% من قيمة المشاركة بالمعرض ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

توسع في الاشتراك بالمعارض الدولية

وأوضح، أن الفترة المقبلة تشهد توسع في الاشتراك بالمعارض الدولية ذات الجدوى الاقتصادية والتجارية على الصادرات المصرية بقطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.